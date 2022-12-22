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ФИФА наконец отреагировала на выходки Солт Бэ после финала ЧМ. Турецкий повар облапал Кубок мира

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После финала чемпионата мира 2022 в сети стали появляться фото и видео того, как турецкий ресторатор по прозвищу Солт Бэ буквально отнимает у игроков сборной Аргентины Кубок мира. Шеф-повар не только доставал футболистов, он также трогал и целовал главный трофей ЧМ.

Своим поведением Нусрет Гекче нарушил правило ФИФА, согласно которому к Кубку мира может прикасаться только определенный круг лиц. 

Salt Bae Seen Pestering Messi for a Photo After World Cup Final
Bright light, Salt Bae hit with drama, messing with Messi on the pitch holding the world

Пока интернет гудел от недовольства, ФИФА хранила молчание. Но наконец стала известна реакция организации на выходки Солт Бэ.

Журналисту Тарику Панджа удалось получить комментарий от ФИФА. Федерация обещает выяснить, каким образом отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия на стадионе «Лусаил» 18 декабря. ФИФА также проведет внутреннее расследование и примет необходимые меры.

Журналист обратил внимание на дружеские отношения между Джанни Инфантино и Солт Бэ. Президента ФИФА и Гекче часто видят вместе, а в январе прошлого года Инфантино осыпал турка комплиментами после посещения его ресторана в Дубае:

«Мистер Нусрет – номер один. Лучший из лучших. Я провел незабываемый вечер в Дубае с Нусретом. Я обязательно вернусь». 

Как думаете, чем закончится расследование ФИФА?

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