«Пора принять это». Некоторые фанаты «Реала» теперь считают Месси лучшим игроком в истории

После того, как Лионель Месси наконец стал чемпионом мира, даже некоторые болельщики «Реала» признали его лучшим игроком в истории.

Многие, безусловно, остались при своем мнении и считают величайшим футболистом Роналду.

А мы собрали комментарии тех болельщиков «королевского клуба», которые отдали титул GOAT Лионелю:

💭 «Мне не нравится Месси, совершенно не нравится. Болею за «Мадрид». Но это не имеет значения, честно говоря. В 2022 году Месси стал лучшим в истории».

💭 «Эта дискуссия должна закончиться сейчас. Я люблю Роналду всем сердцем. Месси мне никогда не нравился. Но, говоря объективно, Месси сейчас лучший в мире».

💭 «Конечно, Месси этого заслуживает. CR7 покинул «Мадрид» и стал менее конкурентоспособным».

💭 «Это уже даже не дебаты. Мы должны спросить себя, является ли Месси величайшим спортсменом всех времен. Думаю, ответ будет утвердительным».

💭 «Он заслужил все награды, которые завоевал за свою карьеру. «Реал» и Роналду всегда будут занимать первые строчки в моем личном рейтинге, но Месси точно стал величайшим в мире в истории. Это честно и объективно».

💭 «Да, давайте наконец будем искренними. Если бы Роналду выиграл этот чемпионат мира, почти все бы сказали, что Криштиану — величайший, почему бы сейчас не принять тот факт, что это сделал Месси?»

💭 «Дебаты окончены, Месси — величайший игрок всех времен. Может, он перейдет к нам в «Реал»? Конечно, это шутка. Но трудно спорить с величием этого футболиста».

Здорово, что некоторые болельщики могут сохранять объективность и питать уважение даже к вечным соперникам своих любимых футболистов.

А что думаете вы? Действительно ли в сравнении Роналду и Месси теперь нет смысла?