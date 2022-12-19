Агуэро ярко отметил победу Аргентины на ЧМ. У него даже была своя медаль, но есть один нюанс

Серхио Агуэро не стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Но отметил победу родной страны вместе с командой так, будто сам поднял над головой Кубок мира.

Кун успел в прямом эфире оскорбить Камавинга, постучать в знаменитый барабан легендарного фаната и сфотографироваться с главным трофеем Мундиаля.

Фанаты обратили внимание на забавную деталь его «чемпионского» образа. Внимательно посмотрите на фото:

Заметили, что Кун надел свой бейдж так, чтобы он был похож на медаль ЧМ?

Болельщики шутят над изобретательностью аргентинца в соцсетях:

💭 «А я ведь сперва даже не обратил на это внимания!»

💭 «Взгляд Корреа идеально описывает происходящее на этом фото».

💭 «Тот, кто первым обратил на это внимание, настоящий преступник! Серхио так старался над своим образом, а вы все испортили».

💭 «Черт, не понимаю, он скорее гений или обыкновенный мошенник?»

💭 «Он думает, что он член команды».

💭 «Клянусь, он будет показывать это фото своим внукам и говорить, что выиграл чемпионат мира с Аргентиной».

💭 «Его стримы такие позорные. Только такую медаль он и заслужил».

💭 «Гений! Даже обошелся без фотошопа. Объясните, как он до этого вообще додумался?»

А ловко он это придумал, никто даже вначале не понял, молодец!