«Нет Бензи – нет вечеринки»: Озил прокомментировал финал ЧМ. Фанаты атаковали Месута в соцсетях
В финале чемпионата мира Франция уступила Аргентине по пенальти.
Команда Дешама в Катаре осталась без нескольких ярких игроков основы. Карим Бензема как раз входит в список футболистов, которые не смогли показать себя на ЧМ.
После того, как Франция потерпела поражение в финале Мундиаля, чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил прокомментировал результат «синих» в Катаре. Он написал:
«Нет Бензи – нет вечеринки».
В комментарии к Озилу пришли болельщики сборной Франции и мадридского «Реала». Их мнения разделились.
Кто-то считает, что у команды Дешама есть достойная замена Бензема:
💭 «Франции не нужен Бензема, мы это видели».
💭 «Ты вообще смотрел матч? Мбаппе лучше Карима в миллиард раз».
💭 «Нет Озила – нет вечеринки».
💭 «Карим заплатил тебе за этот пост?»
Нашлись и те, кто поддержал Месута:
💭 «Ты знаешь это лучше всех, Озил».
💭 «Трудно с тобой поспорить!»
💭 «Карим бы прибавил к трем мячам Мбаппе два своих. Очень жаль, что Франция осталась без Бензема».
💭 «Как можно думать иначе? Вы действительно считаете, что Бензема сделал бы команду хуже? Да Франция с ним точно стала бы чемпионом».
А что думаете вы? Действительно ли потеря Бензема стала катастрофой для команды Дешама?
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