«Нет Бензи – нет вечеринки»: Озил прокомментировал финал ЧМ. Фанаты атаковали Месута в соцсетях

В финале чемпионата мира Франция уступила Аргентине по пенальти.

Команда Дешама в Катаре осталась без нескольких ярких игроков основы. Карим Бензема как раз входит в список футболистов, которые не смогли показать себя на ЧМ.

После того, как Франция потерпела поражение в финале Мундиаля, чемпион мира в составе сборной Германии Месут Озил прокомментировал результат «синих» в Катаре. Он написал:

«Нет Бензи – нет вечеринки».

В комментарии к Озилу пришли болельщики сборной Франции и мадридского «Реала». Их мнения разделились.

Кто-то считает, что у команды Дешама есть достойная замена Бензема:

💭 «Франции не нужен Бензема, мы это видели».

💭 «Ты вообще смотрел матч? Мбаппе лучше Карима в миллиард раз».

💭 «Нет Озила – нет вечеринки».

💭 «Карим заплатил тебе за этот пост?»

Нашлись и те, кто поддержал Месута:

💭 «Ты знаешь это лучше всех, Озил».

💭 «Трудно с тобой поспорить!»

💭 «Карим бы прибавил к трем мячам Мбаппе два своих. Очень жаль, что Франция осталась без Бензема».

💭 «Как можно думать иначе? Вы действительно считаете, что Бензема сделал бы команду хуже? Да Франция с ним точно стала бы чемпионом».

А что думаете вы? Действительно ли потеря Бензема стала катастрофой для команды Дешама?