Дембеле был сбит с толку вопросом о Бензема: во французской раздевалке происходит что-то странное

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле оказался в центре новой драмы с участием Карима Бензема и сборной Франции.

Бензема, кажется, полностью оправился от травмы, он играл в недавнем товарищеском матче между «Реалом» и «Леганесом». Нападающий по-прежнему остается в списке сборной Франции на чемпионат мира, а поскольку финал еще не сыгран, журналисты начали спрашивать, не вызовут ли его обратно в Катар.

По какой-то причине посчитали уместным спросить об этом Дембеле во время последней пресс-конференции. Вингер «Барселоны» был застигнут врасплох вопросом, посмотрите на его реакцию.

Ответ Усмана был довольно сдержанным: «Это не мое решение, но я думаю, что он травмирован».

На тот же вопрос тренер сборной Франции сказал, что предпочитает не отвечать.

Между тем, есть фанаты, которые считают, что Бензема был вытеснен из раздевалки тренером Дидье Дешамом и игроками.

elfayz (Твиттер): «В этой французской раздевалке происходит что-то странное. Дешам и лидеры команды вытолкнули Бензема».

XavsFutbol (Твиттер): «Бензема не дает интервью, он просто публикует очень загадочные истории в Instagram и позволяет всем остальным в социальных сетях делать остальное».

Однако история идет еще дальше, поскольку, как сообщается, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Карима посмотреть финал с трибун. Однако говорят, что 34-летний игрок отклонил приглашение, попутно оставив несколько загадочных сообщений в Instagram.

Сначала Бензема опубликовал селфи с подписью «Мне это не интересно».

Затем он опубликовал историю одного из своих друзей, который написал: «Мы уже победили. Конец».

В другой истории лучший друг Карима называет нападающего лучшим игроком в мире, при этом используя флаг Алжира вместо французского.

Серхио Сантос из Релево сообщил, что отношения между Бензема и Дешамом полностью разорваны.