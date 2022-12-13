«Это преимущество для Марокко». Французские болельщики отреагировали на отсутствие Адриена Рабьо в составе матча Франция-Марокко

Адриен Рабьо не попал в состав полуфинального матча чемпионата мира между Францией и Марокко. Игрок «Ювентуса» стал одним из лидеров своей сборной, но по сообщениям L'Equipe, он вынужден был пропустить последнюю тренировку перед игрой из-за простуды.

Как утверждает L’Equipe, вместо 27-летнего футболиста выйдет 23-летний Юссуф Фофана, представляющий «Монако».

Также в запасе на полуфинальный матч ЧМ-2022 будет защитник «Баварии» Дайо Упамекано. Его заменит Ибраима Конате из «Ливерпуля».

Болельщики французов моментально отреагировали в Twitter на отсутствие Рабьо в стартовом составе:

«Рабьо будет не хватать. Упамекано может адекватно заменить Конате и Салиба, но никто из французких полузащитников не может показать такое же мастерство, как Рабьо. Фофана и Гендузи вообще не внушают доверия. Они дерьмо».

«Рабьо и Упа болеют – это нам навредит».

«Нет Рабьо и Упы – это серьезно».

«Нееееет, мой малыш Рабьо».

«Это преимущество для Марокко».

«Рабьо будет очень не хватать».