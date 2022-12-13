Лисандро Мартинес познакомил свою маму с Месси. Женщина давно мечтала встретиться с Лео

Лисандро Мартинес принял участие в четырех матчах сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Защитник «Манчестер Юнайтед» – семейный человек. Когда стало известно, что Лисандро сыграет за свою страну на Мундиале, он в первую очередь поблагодарил родных.

В Катаре Мартинес исполнил давнюю мечту своей мамы. Лисандро познакомил ее с Лионелем Месси. После этой встречи мама Мартинеса поделилась в соцсетях совместным фото с Лео, оставив такую подпись:

«Мечта, которая, как я думала, никогда не осуществится. С лучшим в мире. Спасибо, футбольный мастер».

Месси, как сын маминой подруги, всегда будет лучше тебя. Но, кажется, Мартинеса такой расклад устраивает.

Кто будет отрицать величие Лионеля?