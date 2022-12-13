🎥 Дешам нашел необычный источник энергии. 54-летний тренер набирается сил, стоя в планке

Сборная Франции на всех парах мчится к защите титула чемпиона мира.

С такой ответственной миссией справятся лишь самые стойкие. Физическую форму поддерживают не только футболисты, но и главный тренер «синих». Оказывается, Дидье Дешам регулярно держит планку. Об этом рассказал сам коуч в интервью пресс-службе сборной Франции:

«Здесь я занимаюсь этим регулярно. Может, не каждый день, но мне это необходимо. Я приучил себя к этому. Спорт необходим как для моего тела, так и для головы. Мне это нравится. Может, я немного перебарщиваю, кто-то скажет, что даже слишком. Я ведь стою в такой позе уже где-то час. Этот час длится долго, но и он проходит. Важно подзарядить батареи, как говорят. Любая физическая активность помогает пополнить запас энергии. Ведь чтобы отдавать энергию, ее нужно где-то брать. Энергия заканчивается, ведь мы здесь уже несколько недель, я не считал точно. Но спорт мне необходим, чтобы чувствовать себя хорошо. Я уже говорил, кто-то скажет, что я перебарщиваю. Хотя, чего сомневаться, я точно перебарщиваю!»

Впереди у «синих» полуфинальный матч против сборной Марокко.

С таким тренером Франция точно может рассчитывать на еще одно чемпионство!