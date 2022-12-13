Энрике считает, что ошибся, взяв на ЧМ одного игрока. Луис считает, что другой футболист заслужил место в сборной

Испания покинула Мундиаль еще на стадии 1/8 финала, все до сих пор пытаются осмыслить вылет «красной фурии».

Не остался в стороне и главный тренер команды, который после неудачи сборной в Катаре был уволен со своего поста. Луис Энрике на одном из стримов рассказал, где допустил ошибку в работе с «красной фурией»:

«Буду честен с вами. Я бы внес одно изменение в команду. Не буду делать публичных заявлений, но я бы убрал из состава одного игрока и заменил его другим. По моим личным ощущениям, есть один футболист, которого я должен был включить в заявку. Еще один игрок, не скажу, что он вел себя плохо, просто я не увидел то, чего от него ожидал».

Энрике также выделил футболиста, который, по мнению Луиса, получил слишком мало игрового времени: «Думаю, Пабло Сарабия заслужил больше, чем те пять минут, которые я ему дал. Сейчас я бы выделил ему место в старте. Я не из тех, кто корит себя, конечно, мы бы и так проиграли, но Сарабия заслужил место в старте, это было бы справедливо».

Как думаете, кого имел в виду Энрике, говоря о футболисте, который должен был поехать с командой в Катар? Может, это Серхио Рамос или Тиаго Алькантара?

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