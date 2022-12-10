«Критика сделает тебя сильнее». Неймар выложил переписку с Родриго, Маркиньосом, Силвой и Тите

В четвертьфинале чемпионата мира между Бразилией и Хорватией Родриго был среди тех, кто не смог реализовать удар в серии послематчевых пенальти, в результате его сборная завершила участие в турнире, а хорваты вышли в полуфинал.

Некоторое время спустя игрок «Мадрида» получил сообщение со словами поддержки от Неймара – 30-летний нападающий «ПСЖ» выложил в социальные сети скриншот их переписки.

Неймар:«Я здесь, чтобы сказать, что ты звезда…это честь быть частью твоей карьеры, слышать, как ты говоришь, что я твой кумир и видеть, как ты становишься одной из звезд для истории Бразилии! Не ошибается с пенальти только тот, кто их не бьет – я совершил множество ошибок в своей карьере, но я учился на них».

«Я никогда не сдавался, я всегда стремился стать лучше во всем. Ты мне нравишься не потому, какой ты игрок, а потому, что ты хороший парень с добрым сердцем».

«Держись стойко, критика и давление сделают тебя еще сильнее и помни, что я тебе сказал – ты еще выиграешь ЧМ с Бразилией».

«Я желаю тебе всевозможного успеха, отключись на пару дней, отдохни и вернись с новыми силами. Если тебе что-то нужно, то я здесь – мы вместе».

Родриго: «Спасибо тебе от всего сердца, мой кумир! Прости за то, что отложил и твою мечту тоже, я надеюсь, что ты продолжишь играть за сборную, и мы сможем победить вместе! Спасибо тебе за любовь, мы всегда вместе!».

Неймар: «Не извиняйся, ты что, с ума сошел? Не ошибается с пенальти только тот, кто их не бьет, а ты звезда! Я тебя потом научу, как их бить. Мы вместе. Береги себя».

Родриго: «Мне есть над чем работать».

Это был первый крупный турнир Родриго с национальной сборной. Приятно видеть, что он получает такую поддержку от капитана.

Неймар также отправил аналогичные сообщения Маркиньосу, Тьяго Силве и тренеру Тите.

Маркиньосу: «Просто хочу сказать, что я твой фанат и пенальти не изменит моего мнения о тебе. Я с тобой навсегда, и ты это знаешь. Я люблю тебя»

Тьяго Силве: «Я очень хотел подарить тебе этот кубок. Ты и Дани Алвес, вы заслужили это».

Тите: «Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня когда-либо были или будут. Вы заслужили этот кубок, мы все заслужили его, но Бог решил иначе. Терпения нам. Значит, так нужно».