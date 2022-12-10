📸 Португалия едет домой. Как отреагировали игроки на болезненное поражение сборной

Марокко выбивает с турнира еще одну европейскую сборную.

В матче был забит всего один гол, счет в первой половине встречи открыли марокканцы. Португалия усиленно прессинговала весь второй тайм, но отыграться так и не сумела. А после финального свистка начались чистые эмоции.

Марокканцы ликовали, а португальцы были в отчаянии.

Роналду первым из сборной Португалии покинул поле. Он был совершенно разбит:

Уходил звездный португалец, пытаясь держать лицо:

Криштиану не смог забить во всех своих восьми матчах плей-офф чемпионата мира, включая встречу за третье место. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» провел в плей-офф ЧМ 570 минут без голов, при этом португалец в общей сложности нанес 27 ударов по воротам.

В подтрибунке Роналду уже не смог сдержать слез:

Бруну Фернандеш был расстроен не меньше:

В послематчевых комментариях защитник-ветеран Пепе решил пройтись по судейской теме:

«Недопустимо, чтобы аргентинский арбитр обслуживал наш матч после того, что произошло вчера. Когда Месси говорил, вся Аргентина говорила [о судействе в матче с Нидерландами].

Во что мы играли во втором тайме? Вратарь упал на землю. Судья добавил всего восемь минут. Всего восемь минут? Во втором тайме не было игры. Только Португалия играла. Грустно. У нас было все, чтобы выиграть чемпионат мира, но мы не смогли этого сделать. Нам не дали сыграть второй тайм.

По ходу матча терялось много времени. Судья дважды говорил вратарю, чтобы он как можно быстрее ввел мяч в игру. Мы старались играть в свой футбол. Мы были верны себе. Горжусь этим. Мы боролись до последней минуты, но не смогли победить.

90 минут сборная Марокко хотела остановить нашу игру фолами. Судья не давал желтые, не обращал внимания. Думаю, на Бруно был пенальти».

Его также поддержал хавбек Бруну Фернандеш: «Недопустимо, чтобы на соревнованиях не было португальских судей, а иметь на соревнованиях аргентинского судью, это, по меньшей мере, странно».

После финального свистка Пепе и Бруну подошли к арбитру:

Бернарду Силва долго пытался осознать это поражение:

Опустошенный Жоау Феликс:

Посмотрите на задний план. Там расстроенный Далот держится за голову:

Печальный вечер для всей Португалии.