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«Мы все с ним»: Неймар объяснил, почему Родриго бил первый пенальти Бразилии в серии

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Бразилия драматично проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти опытные хорваты оказались гораздо точнее бразильцев. 

После матча болельщики стали активно обсуждать выбранную Тите последовательность пенальтистов. Ведь первым к точке подошел 21-летний Родриго из мадридского «Реал» и не забил.

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Неймар в беседе с журналистами издания Goal Brasil прокомментировал ситуацию с Гоэсом:

«Родриго взял на себя ответственность, он хотел исполнить пенальти, он отличный игрок. И он не одинок. Мы все с ним».  

До нападающего «ПСЖ» очередь бить пенальти так и не дошла. Но приятно видеть, что Неймар публично поддержал своего товарища по сборной.

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