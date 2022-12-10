Перед серией пенальти Лаос на испанском уговаривал Ван Дейка «дать Месси бить первым». Странное поведение арбитра

Матч между Нидерландами и Аргентиной стал главным претендентом на звание самой скандальной встречи катарского Мундиаля.

В матче было все: празднование аргентинцев перед расстроенными голландцами, едкий комментарий Месси Вегорсту и критика судейства со стороны латиноамериканцев.

Всплыл еще один неоднозначный эпизод этой встречи.

Во время жеребьевки перед серией пенальти судья Матеу Лаос внезапно заговорил с Ван Дейком на испанском, а не на английском или голландском. При этом арбитр пытался уговорить Вирджила уступить Месси право бить первым.

Лаос произнес фразу: «Мы должны дать Месси бить первым?» Затем судья несколько раз повторил слово «первый», показывая на Лионеля. Опытный Ван Дейк на провокацию не повелся, Нидерланды били пенальти первыми.

Месси тоже остался недоволен судейством. После матча он публично раскритиковал арбитра.

Поведение Лаоса действительно выглядит непрофессионально.