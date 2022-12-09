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📸 После вылета Бразилии с ЧМ Дани Алвес успокаивал разбитого Неймара. Эти фото разрывают сердце

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Бразилия была главным фаворитом на катарском чемпионате мира, но в четвертьфинале уступила Хорватии по пенальти.

Такого исхода, кажется, не ожидал никто, уж тем более футболисты Тите. Когда хорваты точно исполнили свой последний одиннадцатиметровый в серии, эмоциональные бразильцы не смогли сдержать слез.

Особенно подавлен был Неймар. Он пережил ужасную травму в 2014 году, справился с неприятным повреждением на Мундиале в Катаре, но так и не смог осуществить свою мечту:

Первым, кто пошел успокаивать нападающего «ПСЖ», был опытный Дани Алвес:

Душераздирающая сцена. 

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