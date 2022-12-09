Каземиро и Модрич обменялись футболками в перерыве матча. А после серии пенальти проигравший бразилец поздравил хорвата
Хорватия не изменяет своим традициям. Команда Далича победила Бразилию в серии пенальти и вырвала путевку в полуфинал чемпионата мира.
Но в футболе есть вещи важнее побед. Уважение и дружба.
Именно это показали Модрич и Каземиро, которые долгое время выступали вместе за «Реал», пока летом бразилец не перебрался в «Манчестер Юнайтед».
В перерыве матча Бразилии с Хорватией игроки обменялись футболками:
А после того как хорваты выбили с турнира Бразилию – одного из главных фаворитов Мундиаля – проигравший Каземиро нашел в себе силы поздравить своего старого друга с победой:
Такая дружба очень ценна.
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