Каземиро и Модрич обменялись футболками в перерыве матча. А после серии пенальти проигравший бразилец поздравил хорвата

Хорватия не изменяет своим традициям. Команда Далича победила Бразилию в серии пенальти и вырвала путевку в полуфинал чемпионата мира.

Но в футболе есть вещи важнее побед. Уважение и дружба.

Именно это показали Модрич и Каземиро, которые долгое время выступали вместе за «Реал», пока летом бразилец не перебрался в «Манчестер Юнайтед».

В перерыве матча Бразилии с Хорватией игроки обменялись футболками:

А после того как хорваты выбили с турнира Бразилию – одного из главных фаворитов Мундиаля – проигравший Каземиро нашел в себе силы поздравить своего старого друга с победой:

Такая дружба очень ценна.