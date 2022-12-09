«Что это, если не любовь?» Фанаты заметили милое взаимодействие Неймара и Каземиро в матче Бразилия – Южная Корея
Бразилия уверенно разобралась с Южной Кореей в 1/8 турнира и уже сражается с Хорватией за путевку в полуфинал ЧМ.
А поклонники команды Тите только сейчас обратили внимание на милый эпизод, который произошел в первом матче «селесао» в плей-офф Мундиаля.
Неймар готовился исполнить штрафной, а Каземиро что-то убрал с его носа. А может, игрок «Юнайтед» просто почесал Нею нос на удачу.
Болельщики уже выдвинули свои теории. Вот самые забавные комментарии фанатов:
💭 «Что это, если не любовь?»
💭 «Каземиро всегда присматривает за Неймаром».
💭 «Каз просто устроил Неймару мини прием у косметолога. Убрал с носа черные точки».
💭 «Каземиро позаботился о том, чтобы Неймару ничего не мешало показывать свое величие».
💭 «Сколько, черт возьми, у Неймара денег? Он смог позволить себе услугу вытирания носа перед штрафным. А мастер – сам Каземиро, лол».
💭 «Нам всем нужен такой друг, как Каземиро. Мой товарищ весь вечер не будет говорить, что у меня что-то застряло в зубах».
После штрафного Бразилия забить не сумела. Может, Каземиро почесал нос Неймара на удачу Кореи? Ведь буквально через 10 минут Бразилия пропустила.
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