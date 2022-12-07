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🎥 Месси и другие игроки сборной Аргентины заглянули на стрим к Агуэро. Получилось очень эмоционально

Папу Гомес Папу Гомес
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Серхио Агуэро разрывает Твич. 

На этот раз экс-игрок «Барселоны» и «Ман Сити» созвонился с Месси. А к Лео присоединились другие игроки сборной Аргентины – Папу Гомес, Родриго Де Поль, и Леандро Паредес. Беседа футболистов получилась очень забавной, а местами даже трогательной.

Делимся лучшими моментами стрима.

К Месси почти сразу присоединился Папу Гомес. Агуэро моментально заметил игрока «Севильи», а точнее, его стрижку, и спросил: «Почему ты так ужасно подстригся?» Лионель, кажется, не сразу понял, что Серхио обращается не к нему, и начал рассматривать свою прическу:

Потом выяснилось, что Папу хотел повторить прическу Бекхэма:

Месси: «Папу метил очень высоко, он хотел сравнить себя с Бекхэмом».

Агуэро: «Папу, а почему бы тебе не вдохновиться образом Вальтера Самуэля?»

Затем на вечеринку подтянулись Паредес и Де Поль. Родриго сперва поиграл в прятки с Агуэро, а в конце расцеловал Месси и Гомеса:

В какой-то момент помощник Серхио попытался объяснить Месси, как переключить камеру. У Лео ничего не получалось, а голос парня так сильно напомнил игрокам сборной Аргентины Пабло Аймара, что они не могли перестать смеяться:

А вот, пожалуй, самый трогательный момент стрима. Между Куном и Лео состоялся такой диалог:

Агуэро: «Где вы сейчас находитесь?»

Месси: «В нашей комнате». 

А: «В нашей?»

М: «Конечно».

Раньше Лео и Кун на всех сборах жили вместе. Но в Катар Серхио не поехал, и теперь Месси занимает комнату один.

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В сборной Аргентины определенно царит прекрасная атмосфера!

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