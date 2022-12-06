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«Ребята вокруг Месси не так уж хороши»: Ван дер Варт уверен, что Нидерланды легко справятся с Аргентиной

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Аргентине предстоит непростой матч против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира. Команды встречались в полуфинале ЧМ-2014, тогда по пенальти дальше прошли латиноамериканцы.

Экс-нападающий «Реала» и сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт уверен, что в этот раз Нидерланды без особых усилий справятся с соперником:

«Месси на этом турнире снова показал себя, но ребята вокруг него… не так уж и хороши. Так что это будет легко! 3:0 в пользу Нидерландов».

Ван дер Варт также рассказал своим соотечественникам, как нужно защищаться против Месси:

messi van der vaart

«Я играл в «Реале». Мы поставили Серхио Рамоса опекать Месси. Если он пойдет в этом направлении? Вы пойдете за ним. Если он пойдет в туалет? Вы пойдете за ним. Месси просто забавлялся с нами. Против него очень сложно защищаться. Возможно, нам лучше так сильно его не выделять».

Нидерланды входят в число команд, которые еще ни разу не проиграли на катарском Мундиале.

А вот Аргентина уступила Саудовской Аравии в первом матче группового этапа. Зато во всех следующих встречах латиноамериканцы победили.

Прав ли Ван дер Варт? Нидерландам действительно будет так просто в этом матче?

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