Педри еще в ноябре назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ, если Испании вылетит

Испания второй Мундиаль подряд проиграла в 1/8 финала по пенальти и покинула турнир, едва выбравшись в плей-офф.

Еще в ноябре Педри рассуждал о том, кто должен стать чемпионом мира, если «красной фурии» это не удастся. Вспоминаем слова полузащитника «Барселоны»:

«Я считаю Аргентину одним из главных претендентов на победу, особенно с Месси, который по-прежнему остается лучшим в мире. Тем более это его последний чемпионат мира, он сделает все возможное, чтобы выиграть его. Если Испания не победит, пусть выиграет Месси с Аргентиной».

Кстати, главный тренер «красной фурии» тоже говорил, что желает победы Аргентине. Энрике и Педри в разное время работали с Месси в «Барселоне». Так что их выбор вполне объясним: они хотят, чтобы их товарищ наконец завоевал трофей, которого так не хватает в его коллекции.

А кого из оставшихся команд на ЧМ будете поддерживать вы?