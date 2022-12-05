Матео Месси кинул жвачку в толпу аргентинских болельщиков. На видео попала реакция Антонеллы

Аргентина обыграла Австралию со счетом 2:1 в 1/8 чемпионата мира.

Лионель Месси, капитан команды, в этой встрече сумел забить гол. За успехами Лео с трибун наблюдала его семья. Журналисты обратили внимание на один забавный эпизод.

Семилетнему сыну нападающего «ПСЖ», Матео, в какой-то момент, похоже, стало скучно, и он бросил свою жвачку в толпу аргентинских болельщиков.

Жена Месси, Антонелла, сперва попыталась остановить сына.

Потом Ракуццо отвлеклась на игру, и Матео смог осуществить свой коварный детский замысел:

Но от зоркого глаза матери ничего не ускользнет. Антонелла, кажется, поняла, что сделал Матео, и вполне доходчиво объяснила сыну, что так поступать нельзя.

А все же, шалость Матео удалась!