Родриго назвал одного игрока сборной Бразилии своим кумиром

Родриго провел отличный матч против Камеруна, хотя его сборная Бразилии в той встрече потерпела поражение.

После игры полузащитник «Реала» сказал пару приятных слов о звездном нападающем «ПСЖ»:

«Неймар поздравил меня в конце матча против Камеруна. Он сказал мне продолжать в том же духе, несмотря на поражение, и не думать о том, что произошло. Оставить это позади и смотреть вперед. Неймар проявил столько доверия ко мне перед игрой. Он настоящий профессионал, он мой кумир. Для меня большая честь играть с ним».

Как и Неймар, Родриго начал свою профессиональную карьеру в «Сантосе».

Бразилия проиграла Камеруну со счетом 0:1, но все же сумела выйти из группы с первого места. Команда Тите сыграет с Южной Кореей в 1/8 чемпионата мира.