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📸 Игрок сборной Австралии потянул Месси за футболку. Ответка от Де Поля прилетела почти мгновенно

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Аргентина борется с Австралией за выход в плей-офф чемпионата мира.

На 34-й минуте встречи между Бехичем и Месси произошла небольшая стычка. Игроки немного потолкались, а Азиз потянул Лео за футболку.

Родриго Де Поль, личный охранник нападающего «ПСЖ» в сборной, не мог простить Бехичу такую наглость. Воспользовавшись первой же игровой паузой, Де Поль высказал Азизу все, что о нем думает. 

Футболист сборной Австралии выглядел немного озадаченным: 

Скажите австралийцам, чтобы лишний раз не подходили к Лео!

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