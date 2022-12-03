📸 Игрок сборной Австралии потянул Месси за футболку. Ответка от Де Поля прилетела почти мгновенно

Аргентина борется с Австралией за выход в плей-офф чемпионата мира.

На 34-й минуте встречи между Бехичем и Месси произошла небольшая стычка. Игроки немного потолкались, а Азиз потянул Лео за футболку.

Родриго Де Поль, личный охранник нападающего «ПСЖ» в сборной, не мог простить Бехичу такую наглость. Воспользовавшись первой же игровой паузой, Де Поль высказал Азизу все, что о нем думает.

Футболист сборной Австралии выглядел немного озадаченным:

Скажите австралийцам, чтобы лишний раз не подходили к Лео!