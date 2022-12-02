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«Он делает куда больше, чем Мбаппе». Патрис Эвра назвал лучшего игрока сборной Франции на ЧМ

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Патрис Эвра заявил, что Килиан Мбаппе не удивил его на чемпионате мира в Катаре, лучшим игроком сборной Франции Эвра считает нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Усман Дембеле делает куда больше, чем Килиан Мбаппе. Дембеле разрушает каждого защитника. Для меня он лучший в составе Франции на сегодняшний день. Меня впечатлил Антуан Гризманн – он сыграл одну из ключевых ролей в команде, а вот Мбаппе не удивил совсем. Да, он бьет рекорды, да, он забил уже три гола, но Дембеле создает угрозу каждую минуту, каждый раз, когда он касается мяча. Я надеюсь, что Дембеле будет в форме до финала турнира, потому что он самый опасный игрок сборной», - заявил Эвра Betfair.

Франция вышла из группы D с первого места и теперь встретится с Польшей в 1/8 финала турнира.

 

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