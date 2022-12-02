Врач сборной Бразилии рассказал о шансах Неймара, Данило и Алекса Сандро сыграть в 1/8 финала ЧМ

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил последнюю информацию о состоянии Неймара перед матчем 1/8 финала с Южной Кореей, который состоится в понедельник. Есть небольшая вероятность, что Неймар сможет выйти на поле.

Напомним, что футболист получил травму лодыжки во время первой игры группового против Сербии и с тех пор выходил на поле. В том матче также пострадал Данило, а Алекс Сандро был травмирован по ходу встречи со Швейцарией.

Врач сборной Бразилии рассказал о состоянии троих футболистов:

«Что касается Неймара и Алекса Сандро, мы считаем у них есть шанс сыграть в понедельник», - цитирует доктора Reuters.

«Давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события – они оба еще не вернулись к работе с мячом, они сделают это в субботу. Все будет зависеть от их ощущений».

«Данило уверенно восстанавливается, он уже тренируется с мячом и должен вернуться к тренировкам в общей группе. Если все будет хорошо, то мы рассчитываем, что Данило сыграет в понедельник».