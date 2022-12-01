📸 Иньеста смотрит на то, как Испания проигрывает Японии на ЧМ. Его лицо идеально описывает происходящее

Испания в последнем туре группового этапа чемпионата мира сенсационно проигрывает Японии.

В какой-то момент подопечные Энрике потеряли шансы на выход из группы, но сборная Германии в параллельном матче помогла «красной фурии» сохранить путевку в плей-офф.

За происходящим с трибун наблюдал Иньеста. Лицо Андреса идеально описывает ощущения всех болельщиков от игры сборной Испании.

Как же мы тебя понимаем, Андрес.