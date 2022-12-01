📸 Привоз и спасение дня: в главных ролях – Нойер и Рюдигер

Германия бьется с Коста-Рикой за выход в плей-офф чемпионата мира.

Команда Флика в первом тайме чувствовала себя вполне комфортно. Бундестим владела инициативой и не щадила Кейлора Наваса, который с трудом успевал отбиваться от натиска немецких футболистов, пропустив лишь раз на 10-й минуте встречи.

Но на 43-й минуте Коста-Рика не смогла реализовать реальную возможность забить.

Антонио Рюдигер упустил из под опеки игрока Коста-Рики, тот ворвался в штрафную и нанес мощный удар по воротам Германии. Но Нойер сумел блестяще спасти свою команду. Зацените:

Сейв Мануэля с другого ракурса:

Какой момент!