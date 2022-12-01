Шченсны рассказал, кто поможет Польше остановить Мбаппе

Польша и Франция встретятся в 1/8 финала чемпионат мира.

Войчех Шченсны в личном противостоянии уже обыграл Лионеля Месси, отразив пенальти аргентинца. Теперь голкипер «Ювентуса» настроен побороться с еще одной суперзвездой «ПСЖ» – Килианом Мбаппе.

Вот как Шченсны прокомментировал грядущую встречу Польши с Францией:

«В целом они будут фаворитами. Это одна из лучших команд в мире, но мы сделаем всё возможное, чтобы пройти дальше. Ключ к тому, чтобы остановить Мбаппе? Это я сам».

Войчех и Килиан уже пересекался в этом сезоне, дело было в Лиге чемпионов.

Шченсны пропустил первый матч «Ювентуса» против «ПСЖ». В ответной встрече поляк защищал ворота своей команды, но Мбаппе все же сумел забить и отдать голевую передачу.

Кто же победит в противостоянии Войчеха и Килиана на чемпионате мира? Делитесь вашими предположениями в комментариях.