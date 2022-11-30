«Я проиграл, но платить ему все равно не собираюсь». Шченсны рассказал о пари с Месси во время матча Аргентина-Польша

Аргентина обыграла Польшу на групповом этапе чемпионата мира (2:0). Во время матча произошел один неоднозначный эпизод: на 35-й минуте главный судья Данни Маккели после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за попадание Войчеха Шченсного Лионелю Месси в лицо ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе.

Многие болельщики и эксперты посчитали решение в пользу сборной Аргентины очень спорным, а Шченсны после финального свистка сообщил, что проиграл пари Месси после пенальти, но не хочет платить.

«Мы говорили, пока принималось решение по пенальти, и я сказал Месси, что ставлю 100 евро на то, что его не назначат. Так что я проиграл пари».

«Я не знаю, позволено ли такое на чемпионате мира. Возможно, меня за это оштрафуют, но мне без разницы», – пошутил голкипер «Ювентуса» и сборной Польши.

«Я бы все равно ему не заплатил: какое ему дело до 100 евро».

В итоге Войчех Шченсны отразил 11-метровый удар Лионеля Месси, а Польша вышла в плей-офф турнира впервые с 1986 г.