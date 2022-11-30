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📸 Попало в трансляцию: лицо Шченсны за секунду до сейва после удара Месси с пенальти

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Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Футбол Футбол

Войчех Шченсны спас сборную Польши от вылета с чемпионата мира.

Голкипер «Ювентуса» на 39-й минуте фантастически отразил удар Лионеля Месси с пенальти.

В трансляцию попало лицо Войчеха буквально за секунду до своего сейва. Голкипер выглядит максимально спокойным. Он отмахивается так, будто абсолютно уверен в том, что парирует удар аргентинца.

Как оказалось, уверенность Войчеха была вполне обоснованной. Он отлично справился и спас свою команду. 

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