📸 Попало в трансляцию: лицо Шченсны за секунду до сейва после удара Месси с пенальти

Войчех Шченсны спас сборную Польши от вылета с чемпионата мира.

Голкипер «Ювентуса» на 39-й минуте фантастически отразил удар Лионеля Месси с пенальти.

В трансляцию попало лицо Войчеха буквально за секунду до своего сейва. Голкипер выглядит максимально спокойным. Он отмахивается так, будто абсолютно уверен в том, что парирует удар аргентинца.

Как оказалось, уверенность Войчеха была вполне обоснованной. Он отлично справился и спас свою команду.