📸 Блестящий гол Бразилии. Придумали игроки «Реала», исполнил футболист «МЮ»
Бразилия в концовке матча сумела разобраться со Швейцарией. На 83-й минуте футболисты Тите показали блестящую командную игру.
Начал Винисиус:
Затем тонкий ассист Родриго:
И на закуску – пушечный выстрел Каземиро:
Каземиро совсем недавно перебрался из «Реала» в «Юнайтед», но все еще очень слаженно действует со своими экс-одноклубниками.
Парни обеспечили Бразилии минимальную победу над Швейцарией и выход в плей-офф чемпионата мира.
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