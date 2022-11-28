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📸 Блестящий гол Бразилии. Придумали игроки «Реала», исполнил футболист «МЮ»

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Бразилия в концовке матча сумела разобраться со Швейцарией. На 83-й минуте футболисты Тите показали блестящую командную игру. 

Начал Винисиус:

Затем тонкий ассист Родриго:

И на закуску – пушечный выстрел Каземиро:

Каземиро совсем недавно перебрался из «Реала» в «Юнайтед», но все еще очень слаженно действует со своими экс-одноклубниками.

Парни обеспечили Бразилии минимальную победу над Швейцарией и выход в плей-офф чемпионата мира. 

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