📸 Блестящий гол Бразилии. Придумали игроки «Реала», исполнил футболист «МЮ»

Бразилия в концовке матча сумела разобраться со Швейцарией. На 83-й минуте футболисты Тите показали блестящую командную игру.

Начал Винисиус:

Затем тонкий ассист Родриго:

И на закуску – пушечный выстрел Каземиро:

Каземиро совсем недавно перебрался из «Реала» в «Юнайтед», но все еще очень слаженно действует со своими экс-одноклубниками.

Парни обеспечили Бразилии минимальную победу над Швейцарией и выход в плей-офф чемпионата мира.