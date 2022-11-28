📸 Празднования бразильцев совершенно особенные. Винисиус отметил гол в стиле Неймара

На 62-й минуте матча между Бразилией и Швейцарией Винисиус наконец сумел забить.

Как известно, празднования бразильцев на этом Мундиале совершенно особенные. Победные танцы полузащитника «Реала» вызвали многочисленные споры в Испании и за ее пределами. В Катаре игроки команды Тите разошлись.

В игре со Швейцарией Винисиус отметил свой гол, повторив празднование Неймара, который, к сожалению, получил травму и пока не может участвовать в матчах Мундиаля:

Мяч Вини был отменен, но момент все равно красивый, согласитесь.