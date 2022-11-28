Гаспачо
Блог

📸 Празднования бразильцев совершенно особенные. Винисиус отметил гол в стиле Неймара

ЧМ-2022 ЧМ-2022
Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

На 62-й минуте матча между Бразилией и Швейцарией Винисиус наконец сумел забить. 

Как известно, празднования бразильцев на этом Мундиале совершенно особенные. Победные танцы полузащитника «Реала» вызвали многочисленные споры в Испании и за ее пределами. В Катаре игроки команды Тите разошлись.

В игре со Швейцарией Винисиус отметил свой гол, повторив празднование Неймара, который, к сожалению, получил травму и пока не может участвовать в матчах Мундиаля:

Неймар раскритиковал судью после предупреждения за празднование гола - РИА Новости Спорт, 15.09.2022

Мяч Вини был отменен, но момент все равно красивый, согласитесь. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные