«Лионель не просто аргентинец, а Криштиану не просто португалец». Маркиньос делает громкое заявление по поводу легендарных нападающих

Защитник сборной Бразилии Маркиньос сделал заявление по поводу Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Маркиньос считает, что дуэт не ограничен своей национальностью, потому что является активом, которым дорожит весь мир.

«Я думаю, что Лионель не просто аргентинец, а Криштиану не просто португалец…они больше этого. Для футбола иметь таких спортсменов – привилегия. Для болельщиков они – сокровище. Они не принадлежат своим странам», - сказал Маркиньос в интервью изданию Marca.

«Мы все наслаждаемся их игрой, следим за ними. Я играл с Неймаром, с Месси, и их присутствие на поле шло мне на пользу. Понятно, что жизнь продолжается, им на смену придут другие поколения, но я считаю, что мы должны наслаждаться игрой Месси и Роналду столько, сколько будет возможно».

Неймар – еще одна суперзвезда, которую часто сравнивают с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Однако, бразилец пока не может помочь своей сборной – он получил травму в первом матче группового этапа чемпионата мира.

«Нам нужно время, чтобы переварить это. Неймар огорчен, ведь он много тренировался и мечтал о турнире. Сейчас он работает 24 часа в сутки, чтобы восстановиться как можно скорее. Мы не знаем, сколько времени это займет, но я надеюсь, что он скоро вернется. Я вижу, что он уверен в быстром выздоровлении, я бы хотел, чтобы Неймар был с нами», - подытожил Маркиньос.