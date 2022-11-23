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«По этой причине он продолжает играть». Гари Невилл объяснил, как Лео Месси мотивирует Криштиану Роналду

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Легенда «МЮ» Гари Невилл считает, что характер не позволяет Криштиану Роналду отстать от своего извечного оппонента – Лионеля Месси.

Португальцы начали свой путь в Катаре с победы над Ганой (3:2), которую принесли голы Криштиану, Жоау Феликса и Рафаэл Леау.

Роналду был признан лучшим игроком матча, а также стал первым футболистом, которому удалось забить на пяти чемпионатах мира.

Невилл не мог удержаться от комментариев в адрес пятикратного обладателя Золотого Мяча, после того, как тот установил еще один рекорд.

«Невероятно, просто невероятно. Он забил на пятом для себя ЧМ – удивительное достижение. Но он хочет все эти рекорды – именно по этой причине он продолжает играть», - заявил Невилл BeIN Sports.

«Пока Месси борется в Лиге чемпионов, пока Месси играет за Аргентину, я думаю, что Криштиану тоже будет продолжать. Он не отступит – от великолепный игрок».

«В матче с Ганой Роналду мог забить три гола: у него было два момента в перовом тайме, а во втором – пенальти. Последние 10 минут он провел на скамейке и там вел себя, как тренер».

Старт чемпионата мира для Лео Месси получился менее удачным, чем для Криштиану: Лео тоже реализовал пенальти, но его команда все равно уступила Саудовской Аравии (2:1).

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