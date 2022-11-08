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«Если потребуется, сломаю им ноги». Конате предупредил Тчуамени и Камавингу, чтобы не рассчитывали на дружбу в плей-офф ЛЧ

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Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате предупредил звезд «Мадрида» Орельена Тчуамени и Эдуардо Камавингу, что им будет нелегко в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера определились соперники первого раунда плей-офф ЛЧ: «Реалу» снова достался «Ливерпуль», и Конате на YouTubе канале BFordLancer заявил, что несмотря на дружбу со своими соотечественниками, он ни перед чем не остановится ради успеха «красных».

«Нужно быть сосредоточенным на матче - все общение только после финального свистка. Нельзя думать «ой, это же мои друзья». Если потребуется сломать им ноги, значит так и надо сделать», - заявил Конате.

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