📹 Месси или Роналду: отвечают игроки «Челси»

Футболисты «Челси» присоединились к вечному спору о том, кто сильнее: Лионель Месси или Криштиану Роналду. На двоих давние соперники выиграли 12 Золотых Мячей.

Юный болельщик лондонского клуба решил поинтересоваться у Бена Чилуэлла, Конора Галлахера, Армандо Броя, Уэсли Фофана, Тиаго Силву и Марка Кукурелью о том, кто же из легенд все-таки сильнее. Из всех футболистов только Броя предпочел португальца аргентинцу. Видео быстро стало вирусным в социальных сетях.

Стоит ли после такого Роналду задумываться о переходе в «Челси»?