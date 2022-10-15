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Почти 1 млрд евро на двоих 😲 «Барса»vs «Мадрид»: чей стартовый состав дороже

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Уже завтра состоится класико на «Сантьяго Бернабеу». Историческое соперничество между «Мадридом» и «Барселоной» подогревает интерес к матчу, а большинство футболистов мечтают принять в нем участие.

Оба испанских гранда никогда не экономили на трансферах. Если сложить стоимость 22 игроков предполагаемых стартовых составов команд, то сумма составит почти 1 млрд евро (916,50 млн). И это с учетом того, что «Мадрид» и «Барса» не могут рассчитывать завтра на помощь Тибо Куртуа и Роналда Араухо.

«Мадриде» заплатил за свою основу около 333 млн евро, а рыночная стоимость игроков на сегодняшний день составляет 487,50 млн евро.

Вот ориентировочный стартовый состав «Мадрида» и стоимость футболистов при покупке клубом и на настоящий момент.

Если говорить о «Барселоне», то каталонцы заплатили за своих ключевых игроков 280 млн евро + бонусы 82млн. Сейчас их стоимость оценивается в 429 млн евро.

Три футболиста в составах команд привлекают особенное внимание разницей в первоначальной и текущей цене. Если «Барса» решит продать Педри и Гави, а «Мадрид» Феде Вальверде, то сделки будут крупными. Воспитанник кантеры «сине-гранатовых» Гави оценивается в 70 млн евро, Педри, попавший в команду из «Лас Пальмас» за 20 млн, сейчас стоит 90, Феде Вальверде теперь стоит 80 млн, хотя у «Пеньяроля» «Мадрид» купил его за 5 млн.

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