Топ-10 самых быстрых игроков в мире: «ПСЖ» в лидерах, «Барса» и «Мадрид» отпустили своих рекордсменов

Эксперты из Fanimo определили топ-10 самых быстрых футболистов в мире.

Список лидеров возглавил Килиан Мбаппе – суперзвезда «ПСЖ» может развивать скорость до 10,6 метров в секунду.

На второй строчке неожиданно оказался Гарет Бэйл, покинувший «Реал Мадрид» и теперь выступающий в МЛС.

Тройку лидеров замыкает Иньяки Уильямс из «Атлетика».

К топ-3 подобрался Пьер-Эмерик (9,8 м/сек) – этим летом «Барселона» продала его в «Челси». Адама Траоре — еще один игрок, которого могут узнать болельщики «Барсы» — он также показывал 9,8 м/сек, играя за «Вулверхэмптон».

Вот топ-10 самых быстрых игроков в мире: