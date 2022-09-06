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Месси, Мбаппе и Неймар VS Влахович, Костич и Милик: смотрим на стартовые составы «ПСЖ» и «Юве»

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«Ювентус» и «ПСЖ» готовы сразиться друг с другом в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Команды уже объявили стартовые составы на матч, давайте и мы взглянем на то, каких футболистов мы увидим на поле с первых секунд встречи.

«ПСЖ»

Первое, что бросается в глаза, – присутствие всех трех звезд атаки парижан в стартовом составе. Защитникам «Ювентуса» придется попотеть, чтобы остановить такую мощь, но у капитана «бьянконери» есть план, как справиться с трио Месси, Мбаппе и Неймара.

«Ювентус»

Паредес, буквально неделю назад защищавший цвета парижской команды, выйдет в стартовом составе «Юве» на матч против «ПСЖ». Рабьо также с первых минут встрече будет играть против своего бывшего клуба. Обратите внимание на позицию вратаря: Шченсны все еще восстанавливается после полученной травмы, ворота туринцев в матче ЛЧ будет защищать Перин.

Расстановка команд от УЕФА  

Суперкомпьютер SuperJohn спрогнозировал, что встреча закончится со счетом 2:1 в пользу «ПСЖ». А какой прогноз на матч даете вы?

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