Суперкомпьютер назвал победителя матча «ПСЖ» – «Ювентус»

Новый сезон Лиги чемпионов стартует уже в этот вторник! Пока команды готовятся вступить в борьбу за самый престижный трофей клубного футбола, суперкомпьютер дает свои прогнозы.

Для «ПСЖ» и «Ювентуса» первый матч в новом сезоне ЛЧ станет необычным хотя бы потому, что на поле встретятся «бывшие». Ди Мария и Паредес, совсем недавно защищавшие цвета «Пари Сен-Жермен», вечером вторника могут сыграть против своего бывшего клуба. Не будем забывать и о Рабьо.

Фаворитом матча суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight назвал французскую команду:

Суперкомпьютер SuperJohn спрогнозировал, что встреча закончится со счетом 2:1 в пользу «ПСЖ».

У команды Аллегри есть все шансы бросить вызов машине и одолеть соперника, но вряд ли подопечные Гальтье согласятся уступить.

А какой прогноз на матч даете вы?