«В нем все еще есть этот голод». Маттейс де Лигт объяснил, чем выделяется Криштиану Роналду

Новичок мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал о своем времени в «Ювентусе» с Криштиану Роналду. Голландец подчеркнул, что легендарный футболист до сих пор не утратил чувство голода - он хочет выигрывать все новые трофеи и бить все возможные рекорды.

В интервью для немецких СМИ, Де Лигт признался, что многому научился у Криштиану в «Ювентусе» и благодарен за этот опыт.

«Это был прекрасный опыт, я многому научился не только как футболист, но и как человек. Когда ты видишь таких чемпионов каждый день, то как они тренируются, как следят за собой, как играют – это невероятно мотивирует. Я благодарен и счастлив, что смог играть за «Ювентус» три года».

«Голод Криштиану Роналду особенно выделялся. Он выиграл все: пять Золотых Мячей, пять раз Лигу чемпионов и каждый национальный турнир, где он выступал – но Криштиану все еще жаждет побед, как будто ему 19 лет, и он только начал свою карьеру», - отмечает Де Лигт.

Бывший игрок «Аякса» ранее признавался, что присоединился к «Ювентусу» по просьбе Роналду в 2019 году. Вместе футболисты отыграли два сезона, выиграли Кубок Италии, Серию А и Суперкубок Италии.