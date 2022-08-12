«Когда мы были друзьями!! Иди сюда, мой маленький друг». Дани Алвес высмеивает Криштиану Роналду, выложив одну из старых фотографий

Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес высмеял нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, опубликовав фото в социальных сетях.

Ветеран сборной Бразилии и защитник «Барселоны» присоединился к мексиканскому чемпионату и выступает за клуб «Пумас».

Алвес провел 405 матчей на «Камп Ноу», забил 22 гола и сделал 104 результативные передачи.

На пике своей карьеры он противостоял Криштиану Роналду в Класико. Во время пребывания Криштиану в «Мадриде» его соперничество с Алвесом было ярким.

Кроме того, футболисты противостояли друг другу не только в клубах, но и в сборных. Алвес выложил фото с матча национальных команд Бразилии и Португалии, подписав его:

«Когда мы были друзьями!!! Иди сюда, мой маленький друг».

Криштиану может заслуженно претендовать на статус одного из величайших игроков в истории, но Алвес все-таки обошел его по одному параметру: бразилец является самым титулованным игроком не только «Барсы», но и в истории футбола в целом – у него 43 трофея за карьеру, у Роналду – 30.

Футболисты вряд ли еще встретятся на клубном уровне, потому что Алвес выступает в чемпионате Мексики, но он может попасть в сборную Бразилии на Чемпионат мира в Катаре, который станет последним и для него, и для Роналду. Бразильцу сейчас 39, португальцу – 37 лет.