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«Когда мы были друзьями!! Иди сюда, мой маленький друг». Дани Алвес высмеивает Криштиану Роналду, выложив одну из старых фотографий

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Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес высмеял нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, опубликовав фото в социальных сетях.

Ветеран сборной Бразилии и защитник «Барселоны» присоединился к мексиканскому чемпионату и выступает за клуб «Пумас».

Алвес провел 405 матчей на «Камп Ноу», забил 22 гола и сделал 104 результативные передачи.

На пике своей карьеры он противостоял Криштиану Роналду в Класико. Во время пребывания Криштиану в «Мадриде» его соперничество с Алвесом было ярким.

Кроме того, футболисты противостояли друг другу не только в клубах, но и в сборных. Алвес выложил фото с матча национальных команд Бразилии и Португалии, подписав его:

«Когда мы были друзьями!!! Иди сюда, мой маленький друг».

Криштиану может заслуженно претендовать на статус одного из величайших игроков в истории, но Алвес все-таки обошел его по одному параметру: бразилец является самым титулованным игроком не только «Барсы», но и в истории футбола в целом – у него 43 трофея за карьеру, у Роналду – 30.

Футболисты вряд ли еще встретятся на клубном уровне, потому что Алвес выступает в чемпионате Мексики, но он может попасть в сборную Бразилии на Чемпионат мира в Катаре, который станет последним и для него, и для Роналду. Бразильцу сейчас 39, португальцу – 37 лет.

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