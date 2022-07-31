Роналду с Бинго и Хави с грибами: 5 неожиданных хобби футболистов

Большую часть своего времени футболисты посвящают тренировкам и матчам, но все-таки они успевают включать в свой плотный график и любимые хобби. То, что они живут в роскоши, не означает, что их увлечения более необычны, чем наши с вами.

Футболистам необходимо выпустить пар во время небольших перерывов между матчами. Требования в элитном футболе очень высоки, с ними не каждый может справиться, именно поэтому игрокам необходимы хобби, которые помогают им справляться со стрессом.

Давайте посмотрим на пятерых футболистов с необычными увлечениями.

Джо Аллен и курицы

Никакой ошибки тут нет, Джо Аллен, известный также, как «валлийский Пирло» любит кур и даже появлялся на обложке журнала Курица и Яйцо. Это свидетельство того, насколько серьезно он относится к своей привязанности к цыплятам и курам.

В интервью журналу Аллен рассказал о том, как он и его жена решили спасать кур:

«За этим решением стояла Лесли…мы оба заинтересованы в защите животных, и Лесли предложила спасать кур, я согласился, это было отличным решением».

«Когда мы росли, ни у меня, ни у моей жены не было цыплят или кур, но мы решили помогать курам-несушка, которые уже отжили свою коммерческую жизнь в качестве поставщиков яиц. Мы начали с 4 кур, но наш курятник быстро разросся до 14 кур и 2 петухов», – рассказал игрок.

Хави и грибы

Хави считается одним из лучших полузащитников всех времен, сейчас он возглавляет «Барселону». А помимо этого, он увлекается микологией, разделом биологии, изучающим грибы.

Хави любит собирать грибы и даже брал Жерара Пике и его бывшую девушку Шакиру в свои походы. Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший Хави, в свое время пошутил по поводу его любви к грибам:

«Когда у него есть свободный день, он идет собирать грибы в деревне, а парень, который собирает грибы просто не может быть плохим».

Петр Чех и барабаны

Петер Чех казался очень спокойным и уравновешенным парнем, когда занимал позицию воротах, но возвращаясь в домашнюю студию он давал волю року. На своем YouTube канале Чех регулярно делится навыками игры на барабанах.

Чех играет на барабанах под хиты таких популярных рок-групп, как Nirvana и Foo Fighters. Он утверждает, что это хобби помогло ему и в профессии:

«Я многому учусь, играя на барабанах, кое-что я могу использовать и в вратарской работе, потому что зрительно-моторная координация и независимость каждой из конечностей очень полезны».

Дэвид Бекхэм и фехтование

Дэвид Бекхэм остается одним из самых популярных футболистов всех времен. На поле он гипнотизировал нас своей техникой и внешностью голливудской суперзвезды и не теряет популярность и после завершения карьеры, у него множество не менее звездных друзей. Так, Дэвид близок с Уиллом Смиттом и Томом Крузом. На церемонии вручения премии Оскар в 2022 году Уилл Смитт рассказал, что они трое любят фехтовать, когда собираются вместе.

«Это способ Тома Круза проводит время вместе. Мы с Дэвидом приходим к нему домой, чтобы пофехтовать», – рассказывал актер.

Криштиану Роналду и бинго

Величайший игрок всех времен Криштиану Роналду любит играть в бинго в свободное время. Португалец пристрастился к этой игре, присоединившись к «МЮ» в 2003 году. В 2008 он рассказал о любви к бинго в интервью для Daily Star:

«Игра может быть очень захватывающей, потому что иногда приходится долго ждать единственного нужного числа, которое ее завершит. Затем вы видите, как один из ваших друзей, против которого вы играете, получает свой счастливый номер раньше вас».