«Мбаппе не мог найти места лучше, чем «ПСЖ»: Тотти о решении Мбаппе отказать «Мадриду»

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти поддержал решение Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ».

Ожидалось, что Мбаппе подпишет контракт с «Мадридом», но в итоге он решил остаться в Париже. По сообщениям The Sun, по новому контракту он заработает около 500 млн фунтов.

В свое время Тотти, как и Мбаппе отклонил предложение «Мадрида». Всю свою карьеру футболист провел в родном клубе «Рома».

Когда Тотти спросили о решении Мбаппе остаться в Париже, он поддержал форварда.

«Мбаппе? Я думаю, что это выбор его сердца, кто угодно бы сделал аналогичный выбор. Его нужно беречь и защищать, как величайшего чемпиона, он не смог бы найти места лучше, чем «ПСЖ», -сказал Тотти Sky Sports Italia.

«Я не пошел в «Реал Мадрид», потому что это не моя история. Моя история – это «Рома».