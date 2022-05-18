Приход Мбаппе в «Реал Мадрид» неизбежен

Мбаппе придерживается сценария. Пока еще игрок ПСЖ заявил, что новости о его будущем появятся на следующей неделе. В субботу он сыграет свой последний матч на «Парк де Пренс», против «Метца», после чего сможет объявить то, что уже ни для кого не является секретом: он не останется в Париже. Следующий шаг – объявление о переходе в «Реал Мадрид» – займет немного больше времени. Королевский клуб не хочет, чтобы что-то или кто-то помешал достижению ближайшей цели: финалу Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» в субботу 28-го числа.

Намерение Мбаппе состоит в том, чтобы объявить о прекращении отношений с «ПСЖ» «до того, как отправится в составе сборной Франции на отборочные матчи Лиги Наций УЕФА». Также нападающий прокомментировал, что чувствует «большое давление», чтобы раскрыть решение о своем будущем, и отметил, что должен «уважать все стороны. Не хватает нескольких деталей, но мое решение почти принято, и я скоро сообщу о нем». Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал своих игроков в тренировочный центр Фернан Састр, известный как Клерфонтен, на 28-е число. Идея заключается в том, чтобы встретиться для совместного просмотра финала Лиги Чемпионов. За несколько дней до этого Мбаппе должен будет объявить о прекращении своих отношений с «ПСЖ», но пока без указания нового клуба, которым, скорее всего, станет «Реал Мадрид».

В Королевском клубе действует правило не говорить о подписаниях, продлениях и уходах до окончания сезона. С Мбаппе была проделана работа, как и со всеми остальными. Однако не стоит торопиться с преждевременными заявлениями, тем более в самую важную для «сливочных» неделю сезона – неделю финала Лиги Чемпионов. Поэтому, несмотря на прогресс в «деле Мбаппе», «Мадрид» не будет делать официального заявления до 1 июля, пока официально не закончится действие контракта Мбаппе с «ПСЖ».

Что действительно важно для Королевского клуба, так это приверженность Килиана Мбаппе, который остался верен своему выбору в пользу «Мадрида», несмотря на все давление, которому он подвергается. Эмир Катара, который во вторник начинает двухдневный государственный визит в Испанию, попросил действующего президента Франции Макрона и бывшего президента Саркози помочь убедить футболиста не покидать принадлежащий арабским инвесторам «ПСЖ» по крайней мере до окончания Чемпионата Мира 2022 года. Но их усилия были тщетны: Мбаппе никогда не сдавался и оставался тверд в своей идее играть за «Реал Мадрид». Тем не менее, поскольку в рамках визита Эмира Катара запланирован ряд встреч с испанскими бизнесменами, не исключается возможность обращения к Флорентино Пересу, однако возможность того, что подписание Мбаппе будет обсуждаться в ходе этих исключительно деловых переговоров, не рассматривается.

Тем временем появляются цифры и данные о предполагаемом контракте нападающего с «Мадридом». Говорят о соглашении сроком от четырех до шести сезонов, 100 млн евро бонусов (прошлым летом «Мадрид» предлагал 180 млн, но «ПСЖ» отказался) и зарплате в размере от 40 до 60 млн в год. Все данные являются приблизительными, и ни одна деталь не была подтверждена какой-либо из сторон. Можно предположить, что Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Мадрида», а также, что у него будет невиданная до сих пор в мировом футболе клаузула о расторжении контракта.

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