Ашраф Хакими: «Я хочу, чтобы Мбаппе остался в Париже»

В интервью для Telefoot правый латераль «ПСЖ» и бывший игрок «Мадрида» Ашраф Хакими говорил о самой животрепещущей теме для парижского клуба: о переходе Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».

«Мбаппе – один из лучших футболистов в мире и мой друг. Я хочу, чтобы он остался в Париже, он знает об этом. Но Мбаппе сам решит, что лучше для его карьеры, и я поддержу его».

«Моя дружба с Мбаппе была спонтанной, она зародилась с моего первого дня в клубе, мы ровесники, у нас похожие характеры…мы как два ребенка, все получилось очень естественно».