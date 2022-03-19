Винисиус против Дани Алвеса: дуэль поколений

Карим Бензема травмирован и пропустит Класико. Все надежды мадридисты возлагают на Винисиуса. Бразилец проводит хороший сезон и является одним из ключевых игроков атаки Карло Анчелотти. На его счету 17 голов и 10 ассистов в 38 матчах.

Вини всего 21, но завтрашнее Класико станет для него уже девятым. В предыдущих восьми он забил два гола, один матч завершился ничьей, два – поражением, а последние пять – победой «Мадрида». Завтра на «Бернабеу» Вини вновь будет противостоять Дани Алвесу. Последний раз это происходило в Саудовской Аравии в Суперкубке Испании, тогда «сливочные» победили, но Винисиусу было очень сложно обойти своего товарища по сборной.

Дани Алвесу 38 лет, он вернулся в «Барсу» и завтра сыграет свое 29 Класико. На сегодняшний день у него положительный баланс: 14 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Травма Серджиньо Деста в Стамбуле открыла для Дани двери в «основу» «Барселоны» на «Бернабеу».

«Барселона» не выигрывала в Класико с 2018 года.