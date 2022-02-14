Защитник «ПСЖ» Хакими: «Мадрид» должен уважать нас за то, кто мы есть»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сказал испанскому изданию Marca:

«Реал Мадрид» должен уважать нас за то, кто мы есть, и потому что это будет равный матч».

«У «Мадрида» есть своя армия: Винисиус, Бензема, Модрич, Каземиро, Кроос. Асенсио тоже очень хорош».

«У них отличная команда, и «Реал Мадрид» никогда не следует списывать со счетов. Мы также должны уважать их», — добавил Хакими.

И «ПСЖ», и «Реал Мадрид» лидируют в своих лигах, а парижане должны принять «сливочных» уже завтра.

Напомним, Хакими играл за «Реал Мадрид», а летом 2020 года перешел в «Интер».