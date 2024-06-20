🚀 Евро дальних голов: больше четверти из-за штрафной!

Пушки страшные!

Сборная Дании отобрала очки у англичан – на гол Харри Кейна ответила роскошным выстрелом Мортена Юлманда. 30,9 метров до ворот, низом над газоном, от штанги. Вау!

Забавно, но самым дальним голом прошлого Евро тоже был датский шедевр – Миккель Дамсгор забил сборной Англии (!) с 31,7 метров.

Гол датчан – уже 13-й результативный дальний удар на этом ЧЕ. Сразу четыре сборные забивали из-за штрафной по два раза (Турция, Румыния, Швейцария, Германия).

После строгих тактических установок в клубах, на Евро футболисты словно выдохнули – процент голов из-за штрафной невероятно вырос.

По сравнению с прошлым чемпионатом Европы в два с лишним раза больше.

В 2021-м команды забили за весь турнир только 19 голов дальними ударами. Кажется, в 2024-м этот результат перебьют уже во втором туре группового этапа.

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Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Stu Forster / Staff