9 лет Клоппа в «Ливерпуле» – на одной картинке

Юрген Клопп покидает «Ливерпуль» – сезон-2023/24 станет для немецкого тренера последним в АПЛ. Самый крутой тренер АПЛ трогательно обратился к болельщикам, рассказав о причинах ухода.

Эпоха Клоппа в «Ливерпуле» – однозначно лучшая для клуба в XXI веке. Вот какой она была.

Немного деталей.

● У Клоппа лучший процент побед среди всех тренеров «Ливерпуля» – 60,7. Обошел и Кенни Далглиша (58,3%), и Боба Пейсли (57,4%). К концу сезона цифры могут измениться.

● Любимые соперники Клоппа в «Ливерпуле» – «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Их Юрген обыгрывал по 13 раз. Самый сложный, конечно, «Сити» Пепа (6 поражений).

● За 9 лет работы Клоппа «Ливерпуль» потратил на трансферы 938 млн евро. Самым дорогим стал Дарвин Нуньес – в прошлом году он перешел из «Бенфики» за 85 млн евро.

Впереди еще четыре месяца крутизны, но мы, кажется, уже скучаем.