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9 лет Клоппа в «Ливерпуле» – на одной картинке

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Юрген Клопп покидает «Ливерпуль» – сезон-2023/24 станет для немецкого тренера последним в АПЛ. Самый крутой тренер АПЛ трогательно обратился к болельщикам, рассказав о причинах ухода.

Эпоха Клоппа в «Ливерпуле» – однозначно лучшая для клуба в XXI веке. Вот какой она была.

Немного деталей.

● У Клоппа лучший процент побед среди всех тренеров «Ливерпуля» – 60,7. Обошел и Кенни Далглиша (58,3%), и Боба Пейсли (57,4%). К концу сезона цифры могут измениться.

● Любимые соперники Клоппа в «Ливерпуле» – «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Их Юрген обыгрывал по 13 раз. Самый сложный, конечно, «Сити» Пепа (6 поражений).

● За 9 лет работы Клоппа «Ливерпуль» потратил на трансферы 938 млн евро. Самым дорогим стал Дарвин Нуньес – в прошлом году он перешел из «Бенфики» за 85 млн евро.

Впереди еще четыре месяца крутизны, но мы, кажется, уже скучаем.

Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн

«Ливерпуль» с Клоппом и до него в XXI веке. Одна картинка

10 комментариев
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Очень ценно на самом деле что Клопп не уходит из Ливерпуля "оставляя руины" условно, то есть год назад казалось бы у Ливерпуля намечались проблемы с составом и Клопп смог их решить и оставляет после себя достаточно боевитую команду которая в этом сезоне к слову будет до конца бороться за чемпионство, это похвально
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Жаль, его энергии будет не хватать и Ливерпулю и АПЛ, Спасибо Юрген - это была славная охота!
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Рок-н-ролл, обнимашки, яростное выражение лица Юргена заставят нас скучать по нему)
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Снимаю шляпу, Клопп легенда Ливерпуля. Болельщики крепитесь, что не делается все к лучшему, вроде так говорят.
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Величие и то что сделал Юрген для Ливерпуля, цифрами полностью не передается.
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Рано статистику считаете. Он еще не ушел.
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Минус конкурент для династии "Сити"
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Для меня Клопп это когда он проиграли финал лиги чемпионов и он после игры с огромной улыбкой пел песенку с друзьями ……. О том что в следующем году мы вернемся и победим … и победили!)))
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походу Алонсо перейдет
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