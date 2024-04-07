Сколько заработали на воспитанниках академии в Бразилии? 💸

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Жизнь 17-летнего Эндрика уже расписана на несколько лет вперед: молодой бразилец доигрывает последние месяцы в родном «Палмейрасе», с которым мечтает выиграть Паулисту . А дальше – «Реал», который купил парня еще в декабре 2022-го.

С налогами мадридский клуб уже заплатил за Эндрика 42,5 млн евро, с бонусами сумма дойдет до 72. Но пока он не самая дорогая продажа бразильского футбола. И даже не самый дорогой воспитанник бразильского чемпионата в «Реале».

По продажам воспитанников «Сантос» кажется лучшей академией Бразилии – но это не совсем так. CIES (Футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований) проанализировала 50 профессиональных лиг и подсчитала суммарную стоимость воспитанников по клубам: считают не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года.

В топ-15 сразу четыре бразильских клуба!

● За «Сантос» Родриго, Неймар, будущий топ Маркос Леонардо («Бенфика» выложила 18 млн!), Клаудиньо и Юри Алберто – перешел в «Зенит» из «Интернасьонала», но воспитанник «Сантоса».

● А что там у «Сан-Паулу»? Эдерсон, Бремер, Эдер Милитао, Каземиро, Антони, новичок «ПСЖ» Беральдо – воспитанники академии. Кажется, «Сантос» просто лучше научился продавать напрямую из клуба: Эдерсона и Милитао за копейки продавали в Португалию, где их раскачали местные гранды; Каземиро отдали «Реалу» за 6 млн евро.

● Винисиус и Лукас Пакета отвечают за успехи «Фламенго».

«Палмейрас» пока не попал, но уже близко. Самые дорогие – Габи Жезус и Эндрик, но в клубе подрастает целая пачка талантов: Габриэл Менино, Эстеван, Луиш Гильерме и другие.

А успехи Эндрика только помогут «Палмейрасу» подняться.

Ответный финальный матч Паулисты – в ночь с 7 на 8 апреля, старт ровно в полночь. Приходите смотреть развязку сезона на Спортсе. Трансляции проходят при поддержке Winline, который дарит безусловный фрибет 3000 рублей всем новым игрокам .

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